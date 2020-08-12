Украина уже не в состоянии содержать заключенных

12.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Анонсированная украинским министерством юстиции распродажа тюрем и колоний объясняется тем, что Украина последовательно отказывается от своих обязательств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил объясняет украинский политолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинское государство последовательно отказывается от своих обязательств. Cокращает расходы на медицину, образование, социальную сферу. В этом же ряду и содержание заключенных. Происходит оптимизация всего и вся», – считает Золотарев.

При этом политический эксперт Ростислав Ищенко полагает, что в условиях кризиса покупателей министерству юстиции Украины найти будет крайне трудно.

На данный момент объявлено о грядущей продаже Ирпенского исправительного центра под Киевом, а также готовится к приватизации ИТК в Одессе. Всего же, сообщил министр юстиции Денис Малюська, планируется продать более 100 объектов пенитенциарной системы.