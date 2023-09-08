Украина уже потеряла половину населения – Вакаров
Из-за войны Украина потеряла половину своего населения, которое либо погибло в боях, либо бежало из страны и не собирается возвращаться.
Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отток населения из Украины может стать невосполнимым. Только по официальным данным сейчас за границей находятся от пяти до семи миллионов украинцев. Реальные цифры могут быть выше в три раза, и почти половина не собирается возвращаться.
Семь-восемь миллионов – это цифры только тех, кто уехал в Западную Европу. А количество людей, которые уехали в Белоруссию, в Россию, и кто остался в России – оно, как минимум, такое же», – сказал Вакаров.
Он подчеркнул, что из-за войны против России украинское население фактически уполовинилось.
«На территории Украины сегодня проживает чуть более девятнадцати миллионов граждан, а за пределами Украины – практически восемнадцать миллионов.
То есть, Украина сейчас фактически расколота – почти половина людей выехало из страны, а другая половина осталась.
Кем можно заместить ту часть людей, которые выехали? Выходцами из азиатских или африканских стран, кто будет дальше восстанавливать или обрабатывать Украину», – добавил политолог.
Спасибо!
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