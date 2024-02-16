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Украина и Запад потерпели поражение на Украине, поэтому США должны остановить финансирование Киева, политика которого привела к тому, что страна лежит в руинах, а сотни тысяч граждан погибли.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Стивена Гарднера заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в Вашингтоне в значительной степени не заинтересованы в том, что нужно американскому народу или чего он хочет, они совершенно не реагируют на реальные национальные потребности. Нам больше не нужно финансировать Украину. С самого начала у нас никогда не было в этом необходимости, но теперь даже стороннему наблюдателю совершенно очевидно, что Украина лежит в руинах», – сказал полковник.

«Эта война проиграна, и если бы в ком-нибудь в Вашингтоне, округ Колумбия, была хоть капля человечности, мы бы приложили все усилия, чтобы немедленно остановить эту ужасную войну. Все, что она сделала – это привела к сотням тысяч погибших украинцев, разрушила экономику, разрушила страну», – заявил Макгрегор.