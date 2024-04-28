Украина уже в 2015 году объявила «неограниченную диверсионную войну» России

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Украина начала вести централизованную диверсионную деятельность против России в 2015 году, когда потерпела серьезное военное поражение в Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, на которого недавно Киев организовал покушение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Централизованно эта работа была оформлена в апреле 2015 года. Тогда было заседание объединенного комитета по разведывательной деятельности при президенте Украины, на котором было принято решение развернуть на территории ЛДНР, Крыма и России неограниченную диверсионно-террористическую войну и информационно-психологическую войну», – сказал Прозоров.

По его словам, исполнителям советуют маскировать свою деятельность под криминальные и бизнес разборки, а подготовку вести с привлечением иностранных специалистов.

Тогда же в ВСУ было создано командование сил спецопераций, включающее в себя ЦИПСО, а в госразведке – 5-е управление.