Украина уже в НАТО, но официального статуса никогда не получит – эксперт

Любовь Смирнова.  
30.04.2024 19:42
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 84
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Формализация отношений и статуса Украины как члена НАТО будет означать ее признание равной, и Запад на это не согласится.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Формализация отношений и статуса Украины как члена НАТО будет означать ее признание равной, и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Формально членство Украины в НАТО означает, что Украина становится равной с этими государствами, получает право голоса и, в том числе, защиту по пятой статье. Но фактически Украина не является равной страной – она является оккупированной страной. Это страна рабов, и украинская армия является прокси армией. Зачем неоколониальном режиму давать ей какие-то равные права? Поэтому, я думаю, что не произойдет. Проституткам удостоверение о браке не выдают. А Украина – геополитическая проститутка для Запада. И никогда она не получит законный брачный союз», – заверил он.

По словам политика, озвученное членство Украины в Евросоюзе тоже под вопросом.

«Они найдут какую-то форму, просто членство в Евросоюзе требуют американцы, поскольку для них это постоянное финансирование украинской войны против России не из американского, а из европейского бюджета», – отметил Марков.

Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв добавил, что Украина де-факто уже в альянсе.

«В НАТО входит 32 страны, совершенно разные по потенциалу, возможностям, менталитету, укладу жизни. Исландия вообще Вооружённых Сил не имеет. Турция занимает всегда особую позицию, и с другим членом НАТО Грецией если не на ножах, то с комплексом проблем. Косово – вроде как не государство, не член НАТО, но оно в НАТО – не то, что по макушку, а со всеми потрохами. И Украина, в том числе.

Единственное, о чём можно сказать, это 5 статья. Для натовцев это обуза, головная боль, стоит ли войска посылать в данный момент или в перспективе. И это единственный момент, который делает Украину вне НАТО. Но де-факто Украина уже давным-давно является членом НАТО», – заключил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть