Украина уже в НАТО, но официального статуса никогда не получит – эксперт

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Формализация отношений и статуса Украины как члена НАТО будет означать ее признание равной, и Запад на это не согласится.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формально членство Украины в НАТО означает, что Украина становится равной с этими государствами, получает право голоса и, в том числе, защиту по пятой статье. Но фактически Украина не является равной страной – она является оккупированной страной. Это страна рабов, и украинская армия является прокси армией. Зачем неоколониальном режиму давать ей какие-то равные права? Поэтому, я думаю, что не произойдет. Проституткам удостоверение о браке не выдают. А Украина – геополитическая проститутка для Запада. И никогда она не получит законный брачный союз», – заверил он.

По словам политика, озвученное членство Украины в Евросоюзе тоже под вопросом.

«Они найдут какую-то форму, просто членство в Евросоюзе требуют американцы, поскольку для них это постоянное финансирование украинской войны против России не из американского, а из европейского бюджета», – отметил Марков.

Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв добавил, что Украина де-факто уже в альянсе.

«В НАТО входит 32 страны, совершенно разные по потенциалу, возможностям, менталитету, укладу жизни. Исландия вообще Вооружённых Сил не имеет. Турция занимает всегда особую позицию, и с другим членом НАТО Грецией если не на ножах, то с комплексом проблем. Косово – вроде как не государство, не член НАТО, но оно в НАТО – не то, что по макушку, а со всеми потрохами. И Украина, в том числе. Единственное, о чём можно сказать, это 5 статья. Для натовцев это обуза, головная боль, стоит ли войска посылать в данный момент или в перспективе. И это единственный момент, который делает Украину вне НАТО. Но де-факто Украина уже давным-давно является членом НАТО», – заключил эксперт.