Украина уже в НАТО, просто она первая линия обороны без права голоса – немецкий эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО может делать с Украиной «все, что угодно», не принимая ее в свои члены.

Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина, к сожалению, не станет членом НАТО. Но я бы интегрировал украинцев в те структуры, которые у нас есть, не доводя дело до полноценного членства. По сути, нет никакой разницы между ВСУ и вооруженными силами НАТО. По сути, это одни и те же вооруженные силы с той разницей, что у украинцев нет права голоса за столом переговоров НАТО. Но я бы включил их в состав всех наших командований как страну-партнера. Я бы включил их в состав сил расширенного передового присутствия в странах Балтии», – сказал Масала.

Он считает, что европейские армии должны учиться у ВСУ перед войной с Россией, назначенной на 2029 год.