Украина уже задействовала две волны своих резервов – Бутусов

Анатолий Лапин.  
21.02.2023 16:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина уже задействовала свои резервы первой и второй волны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже задействовала свои резервы первой и второй волны. Об этом в эфире своего...

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Пропагандист раскритиковал подготовку новых резервистов, посчитав их бесполезными без опытных командиров каждого звена.

«Конечно, нужна подготовка, но подготовка должна быть качественная и для этой подготовки нужно сосредотачивать командные кадры. Есть командные кадры – разворачивайте бригаду, нет командных кадров – не разворачивайте бригаду. Без командиров в этом нет смысла. Причем, командиров не просто командира штаба. Нужны командиры батальонов, рот, сержанты, определенный руководящий костяк.

Как мы видим, например, в начале войны была развернута новая 46-я аэромобильная бригада, вообще с нуля. Но там были подобраны профессиональные кадры на всех уровнях, она была укомплектована оперативным резервом первой очереди и показала высокую боеспособность», – сказал военкор.

«Но сейчас весь оперативный резерв первой очереди уже задействован, и второй очереди тоже. И нужно понимать, из кого мы формируем эти части резервные. Потому тут нужен абсолютно иной взгляд на то, что такое резерв, подготовка, кого сейчас посылать на фронт», – заявил Бутусов.

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