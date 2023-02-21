Украина уже задействовала две волны своих резервов – Бутусов
Украина уже задействовала свои резервы первой и второй волны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пропагандист раскритиковал подготовку новых резервистов, посчитав их бесполезными без опытных командиров каждого звена.
«Конечно, нужна подготовка, но подготовка должна быть качественная и для этой подготовки нужно сосредотачивать командные кадры. Есть командные кадры – разворачивайте бригаду, нет командных кадров – не разворачивайте бригаду. Без командиров в этом нет смысла. Причем, командиров не просто командира штаба. Нужны командиры батальонов, рот, сержанты, определенный руководящий костяк.
Как мы видим, например, в начале войны была развернута новая 46-я аэромобильная бригада, вообще с нуля. Но там были подобраны профессиональные кадры на всех уровнях, она была укомплектована оперативным резервом первой очереди и показала высокую боеспособность», – сказал военкор.
«Но сейчас весь оперативный резерв первой очереди уже задействован, и второй очереди тоже. И нужно понимать, из кого мы формируем эти части резервные. Потому тут нужен абсолютно иной взгляд на то, что такое резерв, подготовка, кого сейчас посылать на фронт», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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