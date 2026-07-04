Украина уже запускает в 2 раза больше дронов, чем Россия. Найти противодействие «быстро не получится»

Максим Столяров.  
04.07.2026 16:04
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За счёт поставок из ЕС Украина кратно нарастила количество запускаемых по России беспилотников, что потребует серьёзного изменения системы ПВО РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За счёт поставок из ЕС Украина кратно нарастила количество запускаемых по России беспилотников, что...

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«Статистика по ударам дальними беспилотниками в июне такова: Украина сообщила о 5749 залетевших российских дронах, а Россия заявила об 11617 украинских дронах, залетевших в Россию.

Таким образом, в два раза производственная мощность Украины превышает возможности России. Это результат развития сборочных производств дальних беспилотников на Украине, и, конечно, за пределами страны в Европе», – сказал Ширяев.

«С таким количеством беспилотников ПВО России уже явно не справляется. Эту систему ждет полная перестройка, уже сейчас понятно. И эта работа сейчас идет. Быстро не получится.

Но то, что этот перевес требует адекватной реакции военно-промышленного комплекса, Министерства обороны, понятно уже всем. Совещания все прошли, какие нужны были», – добавил эксперт.

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