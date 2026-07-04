Украина уже запускает в 2 раза больше дронов, чем Россия. Найти противодействие «быстро не получится»
За счёт поставок из ЕС Украина кратно нарастила количество запускаемых по России беспилотников, что потребует серьёзного изменения системы ПВО РФ.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Статистика по ударам дальними беспилотниками в июне такова: Украина сообщила о 5749 залетевших российских дронах, а Россия заявила об 11617 украинских дронах, залетевших в Россию.
Таким образом, в два раза производственная мощность Украины превышает возможности России. Это результат развития сборочных производств дальних беспилотников на Украине, и, конечно, за пределами страны в Европе», – сказал Ширяев.
«С таким количеством беспилотников ПВО России уже явно не справляется. Эту систему ждет полная перестройка, уже сейчас понятно. И эта работа сейчас идет. Быстро не получится.
Но то, что этот перевес требует адекватной реакции военно-промышленного комплекса, Министерства обороны, понятно уже всем. Совещания все прошли, какие нужны были», – добавил эксперт.
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