12.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Украина ужмется до Киевской области

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно поменять проводимый прежней властью курс и начать восстановление отношений с Россией.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.

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«Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть всю концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживался Петр Порошенко и его команда. Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ — очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны. Если оно не улучшится, то люди продолжат эмигрировать, а от Украины скоро останется одна Киевская область», – сказал Балицкий.

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