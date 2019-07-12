Украина ужмется до Киевской области

12.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно поменять проводимый прежней властью курс и начать восстановление отношений с Россией.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал депутат Верховной Рады Евгений Балицкий.

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«Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть всю концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживался Петр Порошенко и его команда. Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ — очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны. Если оно не улучшится, то люди продолжат эмигрировать, а от Украины скоро останется одна Киевская область», – сказал Балицкий.