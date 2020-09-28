Украина в 10 раз сокращает количество средних школ на границе с Крымом – Тимошенко

28.09.2020, Киев, Максим Карпенко

К началу нынешнего учебного украинская власть в десять раз сократила количество средних школ в граничащем с Крымом Херсоне, а также уволила 36 тысяч учителей по всей стране.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявила лидер фракции «Батькивщина», экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

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По словам политика, это говорит о потере суверенитета Украины и неспособности вывести страну в ряд передовых держав.

«Я не могу поверить, что в то время, когда страны бьются и конкурируют в мире интеллектуальными возможностями, в это же время мы, например, в Херсоне, начинаем образовательную реформу с того, что из 43 общеобразовательных школ оставляем четыре. Вы скажите, неужели у нас где-то внутри враги? Я убеждена, что все политические силы хотят работать на Украину, но если в эпоху интеллектуального развития мира мы закрываем общеобразовательные школы, это означает, что мы что-то делаем не так, что мы не хотим быть сильной страной.

Если в это время мы с вами, по сути, сокращаем 36 тысяч учителей, по решению властных структур. Это что, мы хотим быть страной неучей? Нет. Просто кто-то не понимает, что делает. Так давайте объединять все усилия интеллектуальные и давайте сделаем так, чтобы украинская нация, украинское государство имело одну команду – сильную, мощную, которая не даст Украину маргинализировать и вытолкать на обочину всех мировых процессов. Мы уже с вами субъектность теряем», – заявила Тимошенко.

Напомним, украинская пропаганда не раз говорила о планах сделать Херсонскую область витриной для того, чтобы завоевать симпатии жителей Крыма. Это якобы позволило бы показать крымчанам ошибочность их выбора в 2014 году.