Украина в 2019: Всё будет дорожать – и продукты, и тарифы

10.01.2019, Киев, Игорь Петров

Официальные прогнозы об уровне инфляции в 7% на Украине в 2019 году – враньё, в реальности цены на продукты и тарифы будут расти гораздо быстрее.

Об этом в комментарии телеканалу ZIK заявил Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показатель (инфляции) в 7% на 2019 год выглядит достаточно сомнительным – т.е. заниженным… Продукты будут расти темпами от 8% до 15-18%, а в домохозяйствах это 50% расходов.

Подакцизные товары вырастут на 25%.

Что касается коммунальных услуг, которые составляют 20% от всех расходов украинцев, то они тоже вырастут более чем на 20%. (Поднятие коммунальных услуг – это, в том числе, наши обязательства перед МВФ).

Кроме того, растут расходы многих компаний. Что касается продуктов, то некоторые продукты будут еще подтягивать до уровня европейских – те, которые еще у нас дешевое», – сказал Дорошенко.