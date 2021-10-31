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31.10.2021 00:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина, Энергетика
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Украина в ближайшие годы окончательно потеряет важный рычаг давления на Россию

Новости УкраиныВопрос транзита российского газа через Украину будет окончательно закрыт через несколько лет, когда на...

Вопрос транзита российского газа через Украину будет окончательно закрыт через несколько лет, когда на полную мощность заработают все обходные газопроводы. Тогда украинская ГТС потеряет стратегическое значение для России.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Москва вложила огромные деньги, и это не только российские деньги, как вы понимаете, это деньги европейские – и немецкие, и французские, и турецкие в строительство двух огромных газопровода в обход Украины. Сейчас состоит вопрос лишь в том, когда окончательно уже Украина для России с бизнес газовой точки зрения потеряет свое стратегическое значение. По моему скромному убеждению, я могу где-то ошибаться, но по моему скромному убеждению, речь идет о буквально считанных годах, оставшихся до того момента, когда уже полностью пойдет (газ в обход Украины, – авт.)».

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