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Сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки неизвестной ракеты возле КПП Ларга на границе с Украиной.

Об этом сообщило МВД Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Саперы, выехавшие на вспаханное поле, на которое упала ракета, выяснили, что

обломки не представляют никакой опасности, взрывоопасных объектов найдено не было. Их отправили на экспертизу.

Пограничная полиция завела уголовное дело, которое вместе с собранными материалами передадут в прокуратуру.

Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что происхождение обломка ракеты неизвестно.

«Специализированные службы работают, чтобы как можно быстрее провести все необходимые процедуры и передать данные в прокуратуру. Результаты будут после экспертизы, которые проводит Центр криминалистической и судебной экспертизы», – сказала Ревенко.

Молдавские СМИ и без экспертизы уверенно опознали в обломках фрагмент ступени управляемой ракеты 9М82 (9М83М) для ЗРК С-300, которая стоит на вооружении ПВО Украины. С ними согласны в Донбассе.

«Украинская ракета снова прилетела в Молдавию. Всё разрушенные дома с массовыми жертвами гражданских на Украине – дело рук украинских же криворуких ПВО-шников», – написал в своем ТГ-канале депутат ДНР Владислав Бердичевский.

Это уже четвертый обстрел Украиной Молдовы. В первый раз украинская ракета упала в районе села Наславча 31 октября. В нескольких домах были повреждены оконные стекла. Минобороны тогда тоже ничего не зафиксировало.

Второй раз разгонный блок украинской С-300 упал на севере Молдовы в саду в Бричанском районе. В третий раз обломки зенитной ракеты С-300 были обнаружены 15 января так же, как и сегодня, в зоне пограничного сектора Ларга Бричанского района.

Только через месяц Ревенко признала, что это были украинские ракеты. Зато по поводу мифических пролетов российских «калибров» над молдавской территорией, о которых сообщают из Киева, молдавские власти регулярно делают грозные заявления.