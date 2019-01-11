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11.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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Украина в этом году отдаст все резервы на выплату старых долгов

В 2019 году Украине придется потратить все собственные резервы Нацбанка для погашения старых долгов по взятым кредитам.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году идёт большое количество выплат. Мы (Украина – прим. ред.) должны вернуть 6,7 миллиарда долларов в иностранной валюте в этом году. Это достаточно большая величина, если мы учитываем, что у нас не такие значительные резервы. Резервы у нас около 19 миллиардов долларов. Из этих 19 миллиардов наши собственные, так называемые «чистые» резервы Национального банка, составляют 7 миллиардов долларов», – отметил он.

«Получается, для того, чтобы выплатить долги, ты должен понимать, что потенциально идёшь на снижение золотовалютных резервов, что крайне нежелательно: поставят кучу вопросов, связанных с тем, что не ущемляется ли при этом независимость Национального банка, что тоже крайне опасно», – добавил эксперт.

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