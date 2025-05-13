Украина в фашистской петле. Впереди атаманщина и руина – Арестович
Своей попыткой побороть все русское и искать врагов внутри государства украинцы добровольно надели на себя удавку, которая лишь затягивается.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я предупреждал, пройдет короткое время, и все это пойдет на ваши головы. Этот маховик только раскручивается, как и диктатура. Потому что вчера были плохие русские, потом стали плохие те русские, которые выступали за Украину против других русских. Потом стали плохие те украинцы, которые говорят на русском. Сегодня уже украинцы, которые говорят не то на украинском языке, неправильные. Дальше вы начнете жрать друг друга и этому нет конца.
Будет это атаманщина, будет руина, будет все на хрен развалено. Страна в фашистской петле, добровольно надетой, добровольно затягивающейся. Чего вы ждете, каких внешнеполитических успехов ждете, какого послабления Путина, какого указания Трампа?», – заявил Арестович.
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