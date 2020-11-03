Украина в любой момент может лишиться турецких беспилотников – эксперт

03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Массовая закупка беспилотников у Турции ставит под угрозу национальную безопасность Украины, потому что Анкара в любой момент может получить доступ и отключить все проданные Киеву БПЛА.

Об этом в интервью YouTube-каналу «UkrLife TV» директор научно-производственного предприятия «Авиационные Системы Украины» Константин Пожидаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу заметить, что любое высокотехнологическое оборудование – это, прежде всего мозги, это программы, которые управляют этими мозгами, и компьютерные коды. Я очень сильно сомневаюсь, что с передачей оборудования Турция передала нам коды доступа к программам управления этих БПЛА.

Иными словами, ключи от этого оборудования находятся в турецких руках. Если допустить, что Турция может стать стороной конфликта на Украине, то в любой момент средствами спутниковой связи или интернета, нам могут отключить или ограничить использования сложной и дорогой техникой в потенциальном конфликте с Украиной.

Поэтому каждая сторона, которая заинтересована в своей безопасности, разрабатывает программное обеспечение на собственной территории», – отметил он.