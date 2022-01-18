Украина в нацистском раже переплюнула гитлеровскую Германию – глава ДНР

18.01.2022  20:11 (Мск), Симферополь,
Владимир Гладков.  
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беспредел, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В США прекрасно понимают, какую опасность представляют собой ультрарадикальные нацистские формирования, однако когда этот фактор может сработать против России, всё благоразумие Вашингтона исчезает.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США прекрасно понимают, какую опасность представляют собой ультрарадикальные нацистские формирования, однако когда этот...

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«Даже США признавали украинские добробаты нацистскими образованиями – ультрарадикальными и прочим. Когда их безопасности угрожают, они в США понимают, что бы это было, если бы внутри государства действовали такие организации, или пропагандировались те идеи и взгляды. Всё это плохо. Они даже «Азов» признавали организацией нацистской.

Но когда это используется против России, когда это используется в интересах Штатов, они делают вид, что ничего абсолютно не происходит. Но это же абсурд», – сказал глава республики.

«Мы уже устали повторять – на 1 января, видите, какой шабаш происходит в центре Киева? То есть, откровенные нацисты. Посмотрите, что они провозглашают, что они говорят. Даже не на всех этапах в нацистской Германии такое было позволительно», – отметил Пушилин.

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