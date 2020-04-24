Украина в ООН в очередной раз показала фашистский оскал

24.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Блокировка Украиной в ООН резолюции по ослаблению санкций является кощунством и очевидным проявлением человеконенавистнической политики Киева.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Режим Зеленского вновь продемонстрировал бесчеловечность, зацикленность на собственных мифах и хатоскрайничество. Так, на днях Украина заблокировала в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, направленную против введения санкций, соавторами которой стали более 30 государств, в том числе Российская Федерация.

Предложенная резолюция была направлена на координацию международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса в условиях экономического кризиса и предусматривала ослабление санкций. Это могло бы оказать существенную поддержку, в первую очередь, развивающимся странам. Так, например, Иран столкнулся с нехваткой медикаментов и другими трудностями из-за принудительных мер экономического характера, введенных США», – заявил Муратов.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, злорадствуя, пообещал и в дальнейшем блокировать все попытки России «разрушить санкционный режим».

«В Постоянном представительстве РФ при ООН указали на кощунственность такой позиции, подрывающей международную борьбу с COVID-19, от реализации чего выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии.

При этом за антироссийские санкции там попросили не беспокоиться и напомнили, что не обсуждают введенные незаконные рестрикции, ни с кем не торгуются и никого не умоляют их снять», – добавил руководитель движения.

Однако достучаться до разума, общечеловеческой ответственности и совести Зеленского и его «слуг» так и не удалось, потому что, по мнению общественника, невозможно достучаться к тому, чего нет.

«Несмотря на призывы Генсека ООН Антониу Гутерриша отменить санкции, которые мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости, прекратить военные действия для совместной борьбы с общим врагом – пандемией коронавируса, националистический режим, захвативший власть на Украине, продолжает свою человеконенавистническую политику, блокируя жизненно важные инициативы и, наоборот, усиливая в этих сложных условиях вооруженную агрессию против жителей Донбасса.

Безусловно, вирус неофашизма в современном мире – проблема ничуть не меньшая, чем пандемия коронавируса, а потому требует от всего человечества консолидированного и настойчивого противодействия», – подытожил Алексей Муратов.