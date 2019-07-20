Украина в ожидании Кенгуру

20.07.2019, Киев, Сергей Устинов

Майдан принес в украинскую жизнь новое понятие – «активисты». Эти люди жили с нами бок о бок и раньше, однако во времена «злочинной панды» мы с ними почти не пересекались. Разве что на мероприятиях, организуемых НКО, да еще по телевизору. Да и выглядели они тогда по большей части мирно и «травоядно» и звались «грантоедами», занимаясь на деньги западных фондов и посольств «продвижением демократии», всяких экзотических для наших краев ценностей и непривычных стандартов во всех областях жизнедеятельности.

Со временем понятие «активист» заметно расширилось, включив в себя агрессивных молодых людей спортивной наружности и праворадикальных взглядов. А в 2013-2014 годах «активист» впервые взял в руки биту. Спустя несколько месяцев многие из них оделись в камуфляж, берцы и бронежилеты, и отправились воевать.

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С тех пор без «активистов» на Украине никуда и никак. Без них не обходится ни одно публичное мероприятие, ни один суд, они в первых рядах, когда нужно что-нибудь штурмовать, пикетировать или захватывать, а также просто закошмарить для профилактики.

Острословы даже говорят, что «активист» – это новая профессия. Как правило, это люди без определенного рода занятий, компенсирующие его отсутствие нахрапом и агрессивной демонстрацией собственного патриотизма. Они же присвоили себе право на глаз определять патриотизм остальных.

Причем, обе разновидности активистов – штатские грантовые и военизированно-ультраправые, в большей части случаев действуют согласованно и рука об руку, выполняя одни и те же задачи разными методами. А все вместе они в искаженной украинской реальности почему-то считаются «гражданским обществом», активными представителями которого их представляют в СМИ.

Именно к этим людям и их организациям апеллирует власть в тех случаях, когда чиновники и политики говорят о необходимости «посоветоваться с обществом». Вот, скажем, заявил президент Зеленский о необходимости провести референдум о мире – и тут же, чтобы успокоить «общественность» позвал к себе на Банковую для разговора – кого? Правильно, представителей «волонтерских организаций». Тех самых, которые «для фронта и для победы», ну вы знаете. Что им сказал президент: «Я хочу прекратить огонь». А что они сказали президенту? «Нам не нужен мир. Мы хотим победы в войне».

Или вот задумали у президента создать при нем же Совет по свободе слова. Благая идея? Разумеется. Но из кого будут этот совет форсировать? Правильный ответ: из представителей «медиаспильноты». Что это за спильнота такая, спросите вы? А это вот те несколько десятков грантовых организаций, которые на американские и европейские деньги сначала боролись с цензурой при Януковиче, а после его свержения издавали методички для украинских журналистов, обучая их патриотическому новоязу. Ну там, не называть войну «гражданской», а повстанцев именовать исключительно «боевиками» и так далее. Ежу понятно, что эта медиаспильнота насоветует президенту, когда соберется вместе. Тут и к бабке не ходи, все «красные линии» уже давно озвучены на сайтах типа «Детектор медиа» или «Телекритика».

В перечне табу, среди прочего:

«- проведение референдума относительно формата переговоров с РФ или принципов мирного урегулирования;

– промедление, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО, уменьшение уровня политического диалога и разрушение двусторонних институциональных механизмов сотрудничества по европейскому и евроатлантическому направлениям;

– политика, направленная против действующих договоренностей с МВФ и другими иностранными партнерами Украины, которые содействуют макрофинансовой стабильности страны;

– пересмотр закона о функционировании украинского языка;

– пересмотр закона об образовании;

– пересмотр закона о декоммунизации и осуждении тоталитарного прошлого;

– любые действия, направленные на подрыв или дискредитацию Православной церкви Украины или поддержку Русской православной церкви в Украине.

– возобновление работы российских соцсетей и телеканалов в Украине;

– политически мотивированные преследования представителей предыдущей власти;

– реабилитация или возвращение в политику представителей режима осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича и людей, которые поддержали «диктаторские законы» от 16 января 2014 года;

– коалиция партии «Слуга народа» с политиками, которые составляли основу «Партии регионов» и «Оппозиционного блока» в новом парламенте, и/или иными партиями, которые занимают позицию примирения с Россией путем капитуляции или уступок в отношении государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

– игнорирование диалога с гражданским обществом».

Последний пункт особенно прекрасен, ибо отлично иллюстрирует, что подписавшие этот ультиматум 30 человек действительно считают себя «представителями народа». И такая мания величия не была бы проблемой, если бы сама власть вполне искренне не думала точно также. Что вот эти вот – и есть общество. Что с ними нужно считаться, их нужно ублажать и с ними заигрывать. «Вести диалог», если пользоваться общепринятым новоязом.

Надеюсь понятно, почему у адекватных людей на Украине начинает дергаться глаз при словах о необходимости вести диалог с таким вот «гражданским обществом».

На самом деле проблема не в том, что Зеленский вынужден заигрывать с меньшинством, регулярно нагибающим большинство. И не в том, что та же самая власть регулярно при этом игнорирует зафиксированные в соцопросах ожидания своих собственных избирателей. Проблема в том, что власть не решается выйти за очерченные ей флажки. А эксперты, формирующие при этой власти ее повестку, еще и подливают масла в огонь этих опасений. Мол, не стоит без нужды дразнить гусей, а не то…

А не то что?

На самом деле всевластие улицы, всемогущество крикливой толпы, отменяющей по своему хотению президентские указы и решения судов стали возможны исключительно, как своеобразный политический «эффект плацебо». Напомню, в медицине это понятие означает работающий результат самовнушения. Когда, например, больной верит в действенность выписанного ему лекарства, и положительный эффект действительно наступает.

В случае же украинской политики все ровно наоборот. За долгие годы беспредела и отданного на аутсорс «улице» монопольного права государства на легитимное применение насилия политики убедили и самих себя и общество, что радикалов нужно бояться, потому что они – сила.

Но вспомним известный случай с полицейскими, лихо метелившими «активистов» С14 с криком «Ложись, бандера!». Тогдашние действия полиции были не только полностью законными, но и восприняты на ура обществом. Не тем, «гражданским», а реальным и по большей части молчаливым большинством, которое сказало свое слово, прокатив Порошенко на выборах. И единственное, что тогда спасло «активистов» – это «крыша» в политических верхах. За них тут же вписались Порошенко, Луценко, Геращенко, Парубий…

Но теперь то Порошенко больше нет на Банковой, А Луценко вот-вот пулей вылетит из ГПУ. И «лучший спикер всех времен» уже не при делах. Так что по справедливости говоря, ничего не мешает власти начать «жить по-новому». Не так, как завещал Петр Алексеевич, а так, как должно быть в нормальном правовом государстве. Где закон один для всех, независимо от партийности и заслуг перед Майданом. Где решение суда обязательно для всех, включая «активистов». Где массовые беспорядки жестко пресекаются полицией, которую не «козлят» за выполнение ее прямых обязанностей.

Ничего не мешает.

И будьте уверены – первый же прецедент такого рода продемонстрирует всему обществу, что активист – голый. Как в сказке Андерсена о голом короле. Хотя нет, в литературе есть более точная аналогия. Помните поэму Чуковского, когда весь лес дрожал от страха перед грозным усатым Тараканищем, пока не прискакало кенгуру и не сказало вслух, что это просто «жидконогая козявочка-букашечка»?

Но однажды поутру

Прискакала кенгуру,

Увидала усача,

Закричала сгоряча:

«Разве это великан?

(Ха-ха-ха!)

Это просто таракан!

(Ха-ха-ха!)

Таракан, таракан,

таракашечка,

Жидконогая

козявочка-букашечка.

И не стыдно вам?

Не обидно вам?

Вы – зубастые,

Вы – клыкастые,

А малявочке

Поклонилися,

А козявочке

Покорилися!».

Вопрос лишь в том, кто в реальной украинской политике возьмет на себя роль Кенгуру из детской поэмы.