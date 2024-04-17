«Украина в ожидании синдрома фашистской Германии» – Скачко

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Многими жителями Украины овладевает безнадёга и депрессия, которые вскоре перерастут в ненависть к режиму Зеленского.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бежавший из Украины журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие сигналы вы получаете от киевлян? Все по-прежнему упоротые, или надежда на прозрение есть? Как вы видите процесс денацификации в том же Киеве?», – спросил Безпалько.

«Сейчас киевлянами овладевает безнадёга, стресс и депрессия, которая перерастёт в усталость, а потом и неприятие этого режима. Как историк, я думаю, что быстрого выздоровления не будет. Украину ждёт феномен фашистской Германии, когда все немцы стали антифашистами после информации о том, что Гитлер застрелился в бункере, и режим закончился. Тогда вдруг все немцы сказали: «Вы что, мы все антифашисты», – отметил Скачко.

«Мне кажется, на Украине нужно убрать этот феномен. Нужно убрать маячки, которые держат этот режим. Я не призываю ни к каким методам «Сармат» или «Посейдон», но что-то нужно делать. Украинцы, которые не верили этому режиму и затаились, и украинцы, которые верят этому режиму, но готовы поменять свою веру, и украинцы, которые фанатично сопротивляются до конца – должны все увидеть, что Россия освобождает Украину всерьёз и надолго», – добавил он.