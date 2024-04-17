«Украина в ожидании синдрома фашистской Германии» – Скачко

Максим Столяров.  
17.04.2024 17:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 877
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Многими жителями Украины овладевает безнадёга и депрессия, которые вскоре перерастут в ненависть к режиму Зеленского.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бежавший из Украины журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многими жителями Украины овладевает безнадёга и депрессия, которые вскоре перерастут в ненависть к режиму...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Какие сигналы вы получаете от киевлян? Все по-прежнему упоротые, или надежда на прозрение есть? Как вы видите процесс денацификации в том же Киеве?», – спросил Безпалько.

«Сейчас киевлянами овладевает безнадёга, стресс и депрессия, которая перерастёт в усталость, а потом и неприятие этого режима. Как историк, я думаю, что быстрого выздоровления не будет.

Украину ждёт феномен фашистской Германии, когда все немцы стали антифашистами после информации о том, что Гитлер застрелился в бункере, и режим закончился. Тогда вдруг все немцы сказали: «Вы что, мы все антифашисты», – отметил Скачко.

«Мне кажется, на Украине нужно убрать этот феномен. Нужно убрать маячки, которые держат этот режим. Я не призываю ни к каким методам «Сармат» или «Посейдон», но что-то нужно делать. Украинцы, которые не верили этому режиму и затаились, и украинцы, которые верят этому режиму, но готовы поменять свою веру, и украинцы, которые фанатично сопротивляются до конца – должны все увидеть, что Россия освобождает Украину всерьёз и надолго», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть