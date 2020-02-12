Украина в ПАСЕ с удвоенной силой бьётся головой о стену – сенатор

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Российская делегация взяла уверенный старт в ПАСЕ, несмотря на все усилия и «антироссийские наезды» противников.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявил Зампред комитета палаты по международным делам, руководитель делегации Совфеда в ПАСЕ Сергей Кисляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как и ожидалось, наши противники предприняли усилия для того, чтобы вновь лишить РФ возможности работать в организации нормально, лишив её права голосования и других привилегий организации. И если это было предсказуемо и вполне понятно, то аргументы, которые для этого выдвигались, уже были просто зашкаливающими.

В качестве одного из примеров приведу причину, по которой наши противники требовали лишить нас полномочий. Это предложение о внесении поправок в нашу Конституцию, которые якобы, среди прочего, направлены на то, чтобы поставить российские законы выше обязательств по правам в человеческой сфере и, тем самым, выше обязательств, которые принимались в рамках документов ПАСЕ.

Но это настолько надуманный аргумент, как и многие другие остальные, он не вызвал поддержки у большинства и надо сказать, что наши полномочия были подтверждены уверенным большинством, что говорит о том, что настроения в отношении создания условий для нормальной нашей работы в организации развивается в правильном направлении», – рассказал Кисляк.

«Из конструктивного» сенатор особо подчеркнул работу, которую проводила делегация по обеспечению поддержки проекта российской декларации ПАСЕ об осуждении попыток пересмотра Второй мировой войны.

«В этом документе мы призываем поддержать глобальную инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне и памяти борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом наследия человечества.

Надо сказать, что уже на этой сессии мы получили довольно серьёзную поддержку со стороны 76 депутатов из 17 стран. Этот документ уже опубликован на сайтах ПАСЕ как наш проект декларации. Мы продолжаем работу над расширением её поддержки и надеюсь, что к майскому юбилею она будет ещё серьёзней», – добавил представитель делегации РФ.

Тем не менее, по его словам, «антироссийские наезды» следует ожидать и далее.

«Потому что наши противники в этом форуме видят скорее площадку для себя для антироссийской риторики, нежели чем форум для работы по серьёзным вопросам повестки дня. Даже было заметно, что появлялись они в зале на дискуссиях по большей части тогда, когда обсуждались их же собственные предложения, направленные против России.

И куда меньше было их вклада, если он вообще какой-то был, в обсуждение серьёзных вопросов повестки дня организации», – подытожил Кисляк.