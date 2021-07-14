Украина в пролете: Германия еще сильнее стала поддерживать СП-2

14.07.2021, Москва, Олег Кравцов

В Берлине прекрасно понимают, что после запуска газопровода «Северный поток-2» немецкие потребители смогут вдвое увеличить поставки российского газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Он обратил внимание на слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не раз подчеркивала, что немецкие власти продолжат оказывать поддержку газопроводу, невзирая ни на действующие санкции Штатов, ни на появление новых претензий к проекту.

Эксперт подчеркнул, что в прошлом году Евросоюз импортировал более 325 миллиардов кубометров «голубого топлива», причем половина из этих объемов имела российское происхождение.

«Государства Старого Света увеличивают зависимость от энергоресурсов из нашей страны и без «Северного потока-2»: закупки Германии выросли на 30%, Финляндии – почти на 70%, Румынии – примерно на 90%. К началу лета резервы газа в европейских подземных хранилищах сократились до критического минимума, а газовые котировки подскочили до максимальных отметок за последние 5-7 лет», – сказал аналитик.

«В Берлине прекрасно понимают, что за счет запуска новой российской трубы немецкие потребители смогут удвоить импорт из России, что должно послужить поводом для усиления поддержки проекта. Позиция Берлина относительно СП-2 может оказаться более четкой, нежели два года назад, когда Вашингтон только вводил санкции. Российский газопровод постепенно превращается в инструмент давления немцев в переговорном процессе с американцами, однако может лишь опосредованно затрагивать более важные аспекты торговых отношений Германии и США», – резюмировал Пикин.