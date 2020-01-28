Украина в пролете – новая Еврокомиссия фокусируется на Африке

28.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Смена руководства ЕС после прошлогодних выборов в Европарламент не привела к усилению антироссийских и проукраинских настроений в Европе.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявила канадский эксперт, юридический представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера, аналитик правительства провинции Онтарио Ариана Гиць.

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«Многие надеялись, что смена лидеров в ЕС – в частности, назначение Жозепа Борелля вместо Федерики Могерини на должность Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – приведет к устойчивому сопротивлению российской агрессии против ЕС и его стран-членов, а также к более решительным действиям, направленным на изгнание России из Украины. Боюсь, что этот оптимизм преувеличен», – сказала Гиць.

«Во-первых, совершенно ясно, что ЕС не намерен принимать непосредственное участие в пресечении войны, которую Россия развязала против Украины. Она длится почти 6 лет, а Евросоюз для ее обозначения в своих официальных документах продолжает использовать эвфемизмы типа «все более агрессивная российская внешняя политика» или «конфликт в Украине», – отмечает собеседница издания.

Она обратила внимание, что недавние политические заявления Еврокомиссии, показали, что в этих вопросах ЕС будет полагаться в первую очередь на ОБСЕ и немецко-французское посредничество.

«К сожалению, ЕС, похоже, не намерен относиться к российской агрессии как к основной угрозе безопасности в регионе. Власть Европейского Союза не собирается использовать для Украины те механизмы, которые она сейчас использует в конфликтных регионах Африки и Ближнего Востока», – сокрушается аналитик.

«Во-вторых, Украина, как и все страны, включенные в политику Восточного соседства, не находится высоко в перечне политических приоритетов Евросоюза. Новая Еврокомиссия фокусируется на Африке, где ЕС пытается противодействовать повышению активности Китая, и на Западных Балканах, потому что это прямо касается политики расширения ЕС. Мы можем ожидать, что низкая приоритетность проблематики Восточной Европы для ЕС создаст новое окно возможностей для России.

В-третьих, я скептически отношусь к возможности усиления контрмер в отношении России, хотя Еврокомиссия и объявила, что она будет защищать ЕС от «внешнего вмешательства» и поклялась «улучшить и осовременить основанный на праве глобальный порядок». К сожалению, мы очень четко видим тренд к «нормализации отношений» с Россией, который продвигают различные страны Европы, в частности, Франция», – резюмировала Гиць.