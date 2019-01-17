Украина в шоке: Селяне целовали руки пьяному Порошенко

17.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинский сегмент социальных сетей сегодня активно обсуждает фотографию, сделанную во время «томос-тура» в Житомирской области, где на выходе из раскольнического храма пенсионерка целует руку Петру Порошенко.

Этот снимок напоминает неоднократно критиковавшееся ранее майданщиками фото Виктора Януковича, которому точно так же поклонники целовали руку возле Верховной Рады.

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Филаретовский «священник» Александр Зайцев, присутствовавший на мероприятии, где был сделан снимок с Порошенко, рассказал подробности.

«Был я на этой тусне. Сам бы в жизнь не поехал, да положение обязало. Видел поддатого «гаранта» перед входом на собор и пьяного вдрызг опосля! Что больше всего в этом всём меня шокировало, то что определение «тупые селяне», оказалось совсем не фейковым, ибо бабы с Житомирских окрестностей аж кипятком писялись, кода их касалась «вшивотварящая длань» ПороЖенко !

Но что мне более всего хотелось бы узнать, так это то, во сколько бюджетных денег обошёлся стране этот Томос. Сколько Порошенко перекачал Варфоломею на счета бабла. Думаю, что не меньше чем половину от последнего транша», – комментирует Зайцев фотографию Порошенко.