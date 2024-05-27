Украина в Швейцарии может «подхватить» внутренние проблемы.

Елена Острякова.  
27.05.2024 19:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Итоги швейцарской «мирной конференции» могут негативно отразиться на украинской электоральной ситуации.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итоги швейцарской «мирной конференции» могут негативно отразиться на украинской электоральной ситуации. Об этом в...

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«Я скептически отношусь к тому, что будет. Хотелось, конечно, чего-то лучшего, но критическое мышление предостерегает, чтобы мы не подхватили там чего-нибудь еще. Я за дипломатию, но не за какое-то политическое шоу. В дипломатии должны быть две стороны, которые имеют друг к другу претензии. А тут мы собрались, обсудили, вынесли вердикт. Я думаю, что геополитический эффект будет минимальным», – сказал Шевченко.

Он обратил внимание на то, что даже западные участники швейцарской конференции уже «дают заднюю» и начинают говорить о следующей конференции – уже с участием России.

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