Украина в Совбезе ООН отвергла предложения о мире, пообещав военное поражение России

На заседании Совбеза ООН ряд государств предложили создать переговорную площадку для мирного разрешения конфликта вокруг Украины. Однако представитель Киева мирные инициативы отверг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотела бы призвать стороны воздерживаться от любой радикальной риторики, которая может усложнить политическое урегулирование. Подтверждаю постоянный призыв моей страны к Совету держать открытыми дипломатические каналы, призывать стороны встречаться, открыть диалог для изучения всех возможных путей прекращения конфликта», – заявила представительница Габона.

С подобным призывом выступил и представитель Бразилии Мауро Виейра:

«Нет ничего более срочного, чем установление прекращения огня между сторонами без предварительных условий… Бразилия полагает, что Совет мог бы и должен стать платформой начала подобного диалога и возможности проработать предложения, представленные другими членами в этих целях».

Однако их призывы отверг постпред Украины Сергей Кислица, который потребовал военного поражения России, ее фактического развала и заключения договора с «новой территорией», центр которой будет в Москве:

«После военного поражения России, которое, несомненно, будет, депутинизация и денуклеаризация этой страны должны за этим последовать…

Кремль показал, что нет ни этических, ни правовых основ обладания им ядерным оружием. Это означает, что пока Вооруженные силы Украины продолжают решать свои задачи, нанося военное поражение России, международное сообщество должно приступить к рассмотрению модальности работы с Москвой после Путина.

Эти модальности должны включать новый Будапештский меморандум, подписанный Москвой в контексте ее денуклеаризации. Пока не совсем ясно, когда будет обеспечено военное поражение и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве…

Полностью бессмысленно просить Москву о мире или призывать Москву проявить здравый смысл. Москва может быть заставлена идти путем мира».