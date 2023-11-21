Украина в стратегическом тупике, пол в котором уходит из-под ног – Арестович

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Украина должна признать, что находится в стратегическом тупике, пол которого постоянно наклоняется. При этом, страна находится в тотальной зависимости от США, но даже срочное выделение средств не спасет ситуацию.

Об этом в эфире видоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, свидетельство того, что Украина в тупике – ставшие уже постоянными публикации в западной прессе.

«Реально… ситуацию иначе, чем стратегический тупик для Украины, нынешнюю ситуацию, мы назвать не можем. Она должна быть названа так, тому масса доказательств. И пачками появляющиеся соответствующие публикации в западной прессе – отражение серьезнейших дебатов, которые идут в западном экспертном и политическом вопросе накануне принятия бюджета в США, голосования по Украине, которое еще неизвестно, когда произойдет – в декабре или после 17 января. После 17 января означает, что мы должны будем вскрывать золотовалютные запасы Украины, чтобы дотянуть до этого срока, и выбирать между соцвыплатами и тратами на армию. В общем, попадаем в очень неприятную ситуацию. Но дело не в этом – если нам даже дадут 300 миллиардов долларов единомоментно, доллары в пушки не заряжают – нужны снаряды, нужна военная помощь и так далее…

Украина целиком зависит от американской помощи. Полностью. Вообще. Упустить американскую поддержку – историкам еще предстоит расследовать, как мы докатились до жизни такой. Мы в стратегическом тупике, причем, это тупик, когда мы стоим в нем, а пол начинает наклоняться все сильнее и сильнее», – заявил Арестович.