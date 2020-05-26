Украина в угоду Ахметову вводит торговые ограничения против Китая

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

По жалобе ЧАО «Дружковский завод металлических изделий» (контролируется олигархом Ринатом Ахметовым) Украина вводит пошлину в размере 19,75% на китайские винты, болты и гайки сроком на четыре месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соответствующее решение накануне приняла Межведомственная комиссия по международной торговле, сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», которая готовила жалобу и добилась введения мер против Китая.

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В отношении стальных креплений, происхождением из Китайской Народной Республики предварительные антидемпинговые меры приняты впервые за последние 20 лет, говорится в пресс-релизе компании.

Применение предварительных антидемпинговых мер – крайне редкий промежуточный результат в практике проведения антидемпинговых расследований в Украине. В последний раз подобные меры вводились Межведомственной комиссией по международной торговле еще в 2000 году.

«Применение подобных мер является результатом своевременной реакции правительства Украины на проявления недобросовестной конкуренции китайскими производителями на рынке крепежей в Украине и позволит национальным производителям начать работу над устранением последствий демпингового импорта товара из Китая, – прокомментировала решение партнер фирмы «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко. – Данное решение является очень важным для отечественной промышленности в условиях мировых торговых войн и экономического кризиса. Мы рады, что Минэкономики и Межведомственная комиссия реагируют на проблемы бизнеса и готовы принимать очень важные решения, необходимые для сохранения рабочих мест в стране».

Украина уже вводила ограничение на импорт металлопродукции из Китая. В июне 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле установила на пять лет антидемпинговые пошлины на прокат из России и Китая (соответственно, 47,57% и 22,78%). Эта мера введена на фоне сокращения рынка металлопроката и доли отечественной продукции.

По информации ООО “ЕТР-Спектр”, в 2019 году спрос на металлопрокат на Украине сократился на 13%, до 4,69 млн. т. Из этого объема 1,42 млн. т пришлось на импорт. Причем доля импортного металлопроката на украинском внутреннем рынке выросла с 26,7% в 2018 году до 30,3% в 2019 году.