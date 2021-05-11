Украина в ярости: датчане и немцы помогают России с водоснабжением Крыма

11.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна возбудить уголовные дела и объявить в розыск руководителей европейских компаний, поставляющих свою продукцию в Крым.

Об этом в интервью финансируемого Госдепартаментом США ресурсом «Настоящее время» заявил бывший «представитель президента Украины в АРК», юрист-международник Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для таких заявлений стала информация о том, что датская компания Grundfos и немецкая Siemens поставили оборудование в Крым, несмотря на запрет, введенный европейскими санкциями. Речь идет о насосах, которые с конца апреля работают на Бештерек-Зуйском водозаборе, обеспечивающем Симферополь питьевой водой

«Оборудование является сложным. Это, извините, не какой-то там дачный насос. Это промышленное оборудование. Оно нуждается в сертификации, в страховке, в гарантийном обслуживании. В данном случае очевидно, что такие поставки таких крупных компаний возможны, естественно, лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установки на местности. Как уже доказали эксперты, эти насосы очень специализированные, они имеют повышенную мощность. И здесь очевидно, что изначально они проектировались на выкачку воды любой ценой», – заявил Бабин.

Он призвал украинских правоохранителей возбудить дела в отношении менеджмента европейских компаний.

«Никто не запрещает Украине сегодня возбудить уголовное дело против менеджмента Siemens. Внести Siemens в санкционные списки вместе с датскими партнером. Делается ли это? Вопрос риторический. Я думаю, что, если хоть одна крупная компания попадет в украинские списки, для всех остальных это будет уроком», – резюмировал юрист.

Напомним, ранее Siemens уже попадала в скандал, когда поставила турбины для построенных электростанций в Симферополе и Севастополе.