«Украина вас не переживёт! Безумие! Катастрофа!» – порохоботы нагоняют жути с трибуны Рады

В рамках междуособной грызни за доступ к бюджетной кормушке однопартийцы Порошенко «мочат» функционеров Зеленского с трибуны Верховной рады, расписывая разворачивающуюся на Украине катастрофу – заметьте, всё это озвучивается не «российской пропагандой», а упоротыми бандеровцами.

Остаётся только пожелать участникам склоки поскорее сожрать друг друга.

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«В стране две беды: война, и энергетическая катастрофа. Но, кажется, еще есть третья беда: полное отсутствие адекватной власти. Безумная власть, без всякого плана, без всякого понимания ни по одному вопросу. Кроме картинок, кроме видосиков, нет ничего. Но уже украинцы не могут увидеть ваши видосики, потому что нет света, понимаете? Вы вышли сами на себя, как ваш глава комиссии по выявлению коррупции на строительстве фортификаций, которому дало подозрение НАБУ. Безумие! И ваш «марафон», на котором вы вешаете лапшу на уши людям уже 2 года, тоже люди уже и увидеть не смогут. Ничего не имеют, чтобы это увидеть. Страна опустошается на глазах», – верещал на заседании Верховной рады порохобот Алексей Гончаренко.

«Вот три беды. И я скажу вам, что эта, третья беда, ну, она катастрофическая. Ну, такой уровень власти, Рады, правительства, президента – это катастрофа! И то, куда вы ведете страну – это пропасть. Остановитесь, пока еще хотя бы сколько-то времени осталось, потому что это наша земля, это наше государство, и Украина вас больше не переживет», – стращала политическая путана.