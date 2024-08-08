Украина вбрасывает фальшивку об уничтожении российской бронетехники в Курской области

Александр Ростовцев.  
08.08.2024 23:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Вечером 7 августа бандеровская «ципса» разнесла по каналам ТГ и соцсетям сногсшибательный фейк о накрытии российскими боевыми вертолетами якобы своей же транспортной колонны в сопровождении бронетехники в Курской области. Тухлую тему подхватили некоторые военкоры и военные аналитики.

Что произошло на самом деле? По имеющимся данным, военнослужащие специального добровольческого отряда «Анвар» ночью 7 августа обнаружили колонну противника на участке автодороги Рыльск – Коренево – Суджа в Курской области. Противник, по словам разведчиков, начал маскировать технику и личный  состав в лесном массиве на восточной окраине деревни Леонидово. Для уничтожения колонны, направлявшейся на подмогу вражеской группировке, отправленной на захват Суджи, была вызвана армейская авиация.

Вечером 7 августа бандеровская «ципса» разнесла по каналам ТГ и соцсетям сногсшибательный фейк о...

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Пилоты вертолетов накрыли ракетным залпом колонну ВСУ с бронетехникой. В сети появились кадры, сделанные с борта вертолета Ми-8 огневой группы поддержки.

По вторгшемуся на нашу территорию врагу нанесен удар вертолетом Ка-52М сверхзвуковыми ракетами «Вихрь-1», способными пробить броню толщиной 900 мм. В результате были уничтожены автомобильные платформы с танками ВСУ Т-72Б и Т-72АВ.

Отмечается, что вертолетчики уничтожили технику противника, не входя в зону действия ПВО с дистанции от 8,5 до 10 км, так как подразделения врага насыщены ПЗРК Martlet французской разработки для вооруженных сил Британии, с радиусом действия до 8 км.

Колонна состояла из 15 единиц бронетехники и около сотни боевиков. За действиями ВСУ постоянно вели контроль разведчики. Начальник артиллерии отряда «Анвар» одновременно с этим подготовил расчеты орудий для поражения противника.

В результате комбинированного огневого удара точными попаданиями было уничтожено девять единиц техники и личный состав. Остатки врага рассеяны и методично уничтожаются.

Подтверждением разгрома украинской, а не российской транспортной колонны, стали кадры наземного объективного контроля, на которых видна сожженная американская БМП Bradley из числа переданных ВСУ западными хозяевами.

Как говорится, разумному достаточно.

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