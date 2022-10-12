Украина вбрасывает фейки, чтобы избежать ответственности за теракт на Крымском мосту

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Новости Украины

Сразу же после того, как ФСБ обнародовала итоги расследования взрыва на Крымском мосту, спецслужбы Украины начали вбрасывать в подконтрольные СМИ и блоги ложную информацию, чтобы избежать ответственности за терроризм.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил источник правоохранительных органах России, знакомый с ходом следствия.

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Именно так офицер трактует появившуюся в ряде СМИ и интернет-блогов информацию о том, что обнародованный ФСБ рентген-снимок якобы является подлогом, как и фотографии взорвавшегося грузовика.

«Дело в том, что прицеп, начиненный взрывчаткой, перевозило несколько тягачей. Например, на границе с Грузией, где был сделан рентгеновский снимок, прицеп был прикреплен к тягачу марки DAF с классической колесной формулой. Позже груз перецепили на другой тягач, у которого больше колес. Именно он впоследствии и взорвался вместе с грузом, его же и зафиксировали на остальных фото», – пояснил собеседник.

Напомним, сегодня ФСБ опубликовала данные о том, как груз со взрывчаткой попал на территорию России и назвала организатора теракта, которым оказалось ГУР МО Украины.