Украина вбрасывает фейки, чтобы избежать ответственности за теракт на Крымском мосту

12.10.2022  12:03 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1021
 
Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Сразу же после того, как ФСБ обнародовала итоги расследования взрыва на Крымском мосту, спецслужбы Украины начали вбрасывать в подконтрольные СМИ и блоги ложную информацию, чтобы избежать ответственности за терроризм.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил источник правоохранительных органах России, знакомый с ходом следствия.

Сразу же после того, как ФСБ обнародовала итоги расследования взрыва на Крымском мосту, спецслужбы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Именно так офицер трактует появившуюся в ряде СМИ и интернет-блогов информацию о том, что обнародованный ФСБ рентген-снимок якобы является подлогом, как и фотографии взорвавшегося грузовика.

«Дело в том, что прицеп, начиненный взрывчаткой, перевозило несколько тягачей. Например, на границе с Грузией, где был сделан рентгеновский снимок, прицеп был прикреплен к тягачу марки DAF с классической колесной формулой. Позже груз перецепили на другой тягач, у которого больше колес. Именно он впоследствии и взорвался вместе с грузом, его же и зафиксировали на остальных фото», – пояснил собеседник.

Напомним, сегодня ФСБ опубликовала данные о том, как груз со взрывчаткой попал на территорию России и назвала организатора теракта, которым оказалось ГУР МО Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть