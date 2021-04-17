Украина вчистую проигрывает России на Черном море даже с турецкими корветами

19.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина впустую потратила семь лет, так и не сумев создать паритет России в военно-морской компоненте на Черном море.

Об этом в своем блоге заявил украинский военный эксперт, руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чмут раскритиковал обещания украинской власти о строительстве совместно с Турцией военных кораблей, подчеркнув, что даже если они поступят в ВМСУ, боеспособность его страны не усилится.

«Российский флот в море. Ну как «флот» – где-то одна треть от того, что может в целом выставить Россия сейчас в регионе. А еще авиация, а еще подводные лодки, а еще вспомогательные суда. А теперь объясните, как один, два или четыре турецких корвета спасут нас с моря. Те корветы, которые еще надо получить лет через 10-ть, но платить за них надо сейчас.

В очередной раз повторяю, казалось бы, очевидные вещи – мы не способны линейно противостоять России. На каждый наш корвет они поставят три своих. Войну выигрывают экономики – те, кто дольше продержался в противостоянии, те побеждают. Вложив все возможные ресурсы в строительство четырех корветов, мы не только не создадим паритета с Россией, мы и сознательно лишим себя возможности создать сбалансированные силы, которые при меньших вложениях будут давать больший результат.

Береговые ракетные комплексы, ракетные катера, современные умные морские мины, морские беспилотники (в том числе ударные) как воздушные, так и подводные. Сверхмалые подводные лодки и авиация с ПКРами – вот, во что нужно вкладывать ресурсы, а не играть в амбиции адмиралов и популизм политиков. И это нужно на вчера, а не на послезавтра. Одно дело не иметь возможностей на море в 2014-м или 2015-м, там были объективные причины. Но совсем другой вопрос не иметь их в 2021-м году», – заявил Чмут.