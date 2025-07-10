Украина вдохновляет нас на войну с Россией – Туск
Украина фактически является европейским полигоном по отработке методов войны с Россией.
Об этом на конференции в Риме заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина не только является страной, которая нуждается в помощи. Это также страна, которая вдохновляет нас, учит нас храбрости, устойчивости. А также инновациям. Технологии, которые уже меняют поле битвы – дроны, автономные системы, кибероборона. Украина испытывает все это уже сейчас. НАТО обучается у Украины, и должны больше делать это, чтобы усилить свою оборону», – сказал Туск.
«Украина готова сотрудничать в этой сфере, потому что то, что Украина делает сегодня, может спасать на завтра. Из-за этого я должен подчеркнуть, что мы сейчас находимся в определяющем моменте. То, что мы сделаем сейчас, определит, где мы будем через год», – добавил премьер.
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