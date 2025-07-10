Украина вдохновляет нас на войну с Россией – Туск

Украина фактически является европейским полигоном по отработке методов войны с Россией.

Об этом на конференции в Риме заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не только является страной, которая нуждается в помощи. Это также страна, которая вдохновляет нас, учит нас храбрости, устойчивости. А также инновациям. Технологии, которые уже меняют поле битвы – дроны, автономные системы, кибероборона. Украина испытывает все это уже сейчас. НАТО обучается у Украины, и должны больше делать это, чтобы усилить свою оборону», – сказал Туск.