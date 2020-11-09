Украина вдохновляется войной в Карабахе на зачистку Донбасса

09.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае если Россия допустит переход Нагорного Карабаха под полный контроль Азербайджана, это даст дополнительные козыри Украине на Донбассе, которая решит повторить опыт Баку и провести наступление на ДНР и ЛНР.

Об этом в своем блоге пишет российский публицист и радиоведущий Сергей Мардан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сдача Карабаха в любом случае будет иметь негативные последствия для России, хотя бы в том смысле, что мобилизует сторонников жесткой линии в Киеве. Их лозунгом теперь станет «Смог Азербайджан – сможем и мы». Реванш, как украинская национальная стратегия – это гораздо сильнее, чем европейский выбор, безвиз и прочий мусор. А у России нет даже этого», – заявил Мардан.

Его слова в своем блоге подтверждает экс-боевик «Правого сектора» Елена Белозерская, ныне – артиллерист ВСУ Елена Белозерская.

«Смотрю новости о войне в Нагорном Карабахе и думаю… угадали, о Донбассе думаю. Что-то наши соотечественники много беспокоятся об абсолютно надуманной проблеме – «ой, а стоит ли вообще возвращать тот Донбасс, а там же так много «ваты», которая ненавидит все украинское, что мы будем с ними делать, а они же сначала проведут выборы, потом проведут своих людей в Верховную раду. Ой, там же за эти годы столько выросло детей, которые уже ненавидят Украину» и так далее.

Друзья мои, это вообще не проблема. Посмотрите, как правильно сейчас делает Алиев – он говорит, что обещает армянам полную безопасность и сохранение их прав. Армяне их внимательно слушают и убегают. Как вы думаете, через трое суток после того, как украинская армия возьмет Горловку – это наша украинская Шуша (город в Нагорном Карабахе, – авт.), как вы думаете, сколько «ваты» еще останется в Донецке, а сколько сбежит? 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80?

Это все решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников – тех, кто обеспечивает «Байрактарами» (турецкие ударные беспилотники, – авт.), а не хвалят нас за миролюбие», – пишет Белозерская.