Украина ведет переговоры о доставке катарского газа через Грецию
Украина ведет переговоры о поставках с 1 января 2020 года катарского газа, который доставляется в греческий порт в сжиженном виде, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил в Facebook директор государственного Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.
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«Работаем над тем, чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод», — написал он.
Макогон добавил, что крупнейший производитель сжиженного газа — катарская компания Qatargas — осуществила первую поставку газа в Европу через греческий порт.
С января газ из этого порта может закупать и Украина, надеются в украинском газовом госоператоре.
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