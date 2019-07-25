Украина ведет переговоры о доставке катарского газа через Грецию

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина ведет переговоры о поставках с 1 января 2020 года катарского газа, который доставляется в греческий порт в сжиженном виде, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в Facebook директор государственного Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Работаем над тем, чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод», — написал он.

Макогон добавил, что крупнейший производитель сжиженного газа — катарская компания Qatargas — осуществила первую поставку газа в Европу через греческий порт.

С января газ из этого порта может закупать и Украина, надеются в украинском газовом госоператоре.