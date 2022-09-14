Украина ведёт обстрел территории РФ. Зеленский безнаказанно угрожает из Изюма

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Новости Украины

Владимир Зеленский со свитой сегодня демонстративно, не опасаясь удара с российской стороны, вручал награды и поднимал украинские флаги на территории Харьковской области, откуда накануне отступили русские войска.

Одновременно поступило несколько сообщений об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ и стрелковых боях на границе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Результаты обстрела территории РФ

«Со стороны Украины сейчас идет обстрел территории села Красный Хутор Белгородской области. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние. Зеленский при этом, говорят, в Изюме. Ну, они смеются просто. Кривляются и смеются. Завтра они какой-нибудь городок в Белгородской области захватят и скажут: «Ну чего, меняемся на Мариуполь? А то мы тут всех вырежем», – изумляется писатель Захар Прилепин.

Телеведущий Андрей Медведев поясняет, почему ликвидация Зеленского с прочими чиновниками может быть эффективной, несмотря на их статус американских марионеток.

«Не то, чтобы у американцев на Украине нет скамейки запасных. Огромная. Но что мешает сократить количество игроков на ней? На одного, или двух, а то и трех? Остальные, поди, призадумаются. Тем более, что средства и способы такого сокращения есть», – комментирует Медведев.

Военкор Герман Куликовский, работавший на позициях российской армии в Харьковской области, обращает внимание, что необъяснимое бездействие РФ и демонстративный визит Зеленского еще больше поднимает моральный дух ВСУ.

«Визит Зеленского в Изюм ещё больше поднял боевой дух ВСУ, который и так сейчас находится на подъёме. Ну что сказать, умеют люди в отличный пиар, да и надо отдать должное смелости врага», – пишет Куликовский.

Тем временем, сам Зеленский в Изюме пообещал захват территории Крыма.

«Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более семи лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это – наша земля и наши люди», – заявил Зеленский.

Политолог Сергей Марков считает, что сейчас ВСУ сосредоточатся на попытке нового удара по российской армии в Запорожской или Херсонской областях, чтобы добиться деморализации в РФ. Захват территории России будет оставлен на более поздний срок.

«Войдут ли ВСУ на территорию РФ? Сейчас у ВСУ есть такие возможности. В Белгородской области люди готовятся, идет даже эвакуация. И в Киеве и Вашингтоне идут дискуссии – входить или нет на территорию РФ. Для Киева очень соблазнительно оккупировать часть российской территории. Но пока решение Вашингтона – не входить. Почему? Они боятся, что это приведет к взлету патриотизма в России и переходу России к формату войны из формата СВО. А это то, что США очень боятся. США хотят, чтобы Россия воевала в формате СВО как можно дольше. А к войне чтобы Россия перешла уже после тяжелых поражений, когда уже будет поздно», – рассуждает Марков.