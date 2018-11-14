Украина вербует переселенцев с Донбасса при помощи западных благотворительных фондов

14.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Служба безопасности Украины вербует переселенцев на подконтрольной Киеву территории для шпионажа в ЛНР с помощью зарубежных благотворительных фондов.



Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что перед выборами в Республике оборонное ведомство ЛНР заявляло об активизации украинскими спецслужбами сбора информации о республиках Донбасса и попытках вербовки мирных жителей.

«Нам стало известно, что для этих целей СБУ задействовала зарубежные благотворительные фонды по работе с переселенцами, сотрудники которых прибыли в населенный пункт Рубежное», – сообщил Андрей Марочко.

Также он озвучил информацию о трёх подобных случаях.

«На данный момент уже зафиксированы три случая попыток вербовки сотрудниками одного из фондов переселенцев, у которых близкие родственники живут в ЛНР. Основная информация, интересующая фонд и СБУ – изучение настроения в Республике, расположение министерств и ведомств, а также воинских частей в Луганске и других городах», – рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.