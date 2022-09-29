Украина вернула очередных пленных, сдавшихся в Мариуполе. Россия снова молчит
Украинская сторона в результате обмена с РФ забрала несколько своих пленных, среди которых морпехи, воевавшие в Мариуполе.
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, Киев вернул 6 пленных – четырех морпехов ВСУ и двух гражданских лиц.
«Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты-Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские- Андруша Виктория и Майборода Яна. У каждого из них своя история.
Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.
Военные принимали участие в боях за Мариуполь», – сообщил Ермак.
Также он добавил, что «обмены продолжаются», и основная цель – «вернуть всех наших людей».
«Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся», – пообещал глава офиса Зеленского.
Каких-либо комментариев от РФ или ЛДНР на данный момент не поступало.
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