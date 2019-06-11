Украина включила печатный станок: МВФ ухватил Зеленского за фаберже

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине идет колоссальное падение экономики – Нацбанк начал печатать деньги, которые должны были поступать от налоговых сборов. Все это усугубляется долгом перед МВФ, основную массу которого нужно будет выплатить уже в сентябре.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед нами сейчас стоят фундаментальные вызовы, которые сейчас спрятались за обложкой наших больших политических баталий.

Первое большое обстоятельство, которое нужно учитывать, – это то, что бюджет перестал получить плановые доходы от налогов. Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает. Это никто не учитывает и не принимает во внимание.

Второй вызов, который стоит, и пока будут выборы, я убеждена, что никто даже с мыслями не соберется, что с этим делать, это то, что в сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов. Это более 50-ти миллиардов гривен, это страшные деньги.

И сегодня нет продления программы с МВФ, нет сотрудничества с нормальными кредиторами в мире. Это просто все брошено на произвол судьбы, все пошли на выборы», – заявила Тимошенко.