Украина вляпалась в грандиозный скандал с Грузией

05.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Задержание в Грузии депутата Верховной Рады Семена Семенченко вместе с несколькими прибывшими из Украины боевиками по обвинению в подготовке беспорядков и нелегальной покупке оружия – будет иметь большие последствия для отношений Киева и Тбилиси.

Такой прогноз в своем блоге публикует экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орлы» Семенченко на месте уже успели накупить кучу оружия, судя по всему, у контролируемых грузинской спецслужбой «барыг». И сейчас всем участникам этой аферы во главе с нардепом Семенченко вполне могут вменить попытку государственного переворота. Причем, фактически, вменять это будут всей Украине, как государству.

Подумайте сами, группа украинских граждан во главе с народным депутатом ВР прибывают в Грузию и закупают оружие с тем чтобы, фактически, изменить результаты выборов и поднять в стране мятеж.

Для российской пропаганды – это просто подарок. Теперь вовсю будет обсуждаться украинская «террористическая» деятельность за рубежом и, естественно, вновь возникнет тема «грузинских снайперов», которые якобы расстреливали протестующих на Майдане.

Вобщем, весьма неприятная история вышла для Украины в международном плане», – сокрушается Речинский.

«И вот тут возникает вопрос к нашим спеслужбам. Почему СБУ не была в курсе и не предотвратила? Потому что запугиванием священников больше заняты? А где была СВРУ с ее руководителем… Почему обе эти конторы не смогли предотвратить провокацию, которая на руку, прежде всего России? Вопросы, конечно, риторические. Потому что спецслужбы у нас сейчас заняты куда более «важным» делом – спасением вялого рейтинга Петра Алексеевича», – отмечает автор.