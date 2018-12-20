Украина вляпалась в новый международный скандал с антисемитским душком

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В крупнейшей шведской газете «Svenska Dagblaвet» вышла статья о новом международном скандале с антисемитским душком, который устроил глава ОУН Богдан Червак, он же – «инквизитор» книг в должности главы Гостелерадио Украины, запретивший книгу известного писателя и журналиста Андерса Рюделла «Книжные воры» – о разграблении библиотек во время Второй мировой войны, пеиредает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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“За что Червак запретил ввоз книги Рюделла? За то, что тот посмел упомянуть святое имя Петлюры в контексте еврейских погромов”, – уточнил активист.

“Вот, что пишет Рюделл в своей статье: В «Книжных ворах» я пишу: «По оценкам, в Украинской Народной Республике прошло более 1,3 тысяч погромов и были убиты десятки тысяч евреев. Десятки тысяч женщин были изнасилованы, более полумиллиона людей остались без крыши над головой. Насилие достигло невероятных масштабов, многих забили до смерти, сожгли живьем, многим перерезали горло». Этот фрагмент и стал причиной занесения книги в черный список. Роль Симона Петлюры в погромах горячо обсуждают еще с 1920-х годов. Но в современной Украине его восхваляют как героя».

Вот еще цитаты из статьи Рюделла: «Мою книгу более конкретно обвиняют в том, что она содержит российскую пропаганду и распространяет мифы об Украинской народной республике. По иронии судьбы, в черный список попала книга, которая как раз рассказывает о цензуре, разграблении библиотек и уничтожении книг», – цитирует Долинский запрещенную на Украине книгу шведского писателя.

По словам главы Украинского еврейского комитета, шведский писатель приходит к выводу, что “заносить литературу в черный список и преподносить историю страны, замалчивая и отрицая факты, — едва ли признак здоровой демократии. Хотя бы это должно стать ясно из моей книги”.

“Ранее в этом году в Украине на схожих основаниях запретили «Сталинград» Энтони Бивора. В своей книге Бивор описывает, как войска СС в 1941 году принудили украинских милиционеров (из ОУН- Авт.) убить 90 еврейских детей. Это исторический факт, который Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины назвал «советской пропагандой», – добавляет еврейский активист

“Национализм всегда работал против Украины и продолжает свое черное дело”, – резюмирует Эдуард Долинский.