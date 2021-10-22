Украина вмешалась в сделку Молдовы с Газпромом и собирается заработать на антироссийском сговоре

22.10.2021 21:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Несмотря на собственные энергетические проблемы (подземные хранилища заполнены недостаточно, и часть газа в них принадлежит западным фирмам), Украина намерена поставлять топливо в Молдову. Навар будет неплохим, а собственное население может и померзнуть.

О желании отправить газ «союзнику» заявил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление РФ», – сказал Кулеба после переговоров со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

То, что эти переговоры носили антироссийский характер, свидетельствует символический жест Попеску: он демонстративно возложил цветы к «мемориалу небесной сотни». Практически в это время в Кишиневе был потушен Вечный огонь у мемориала «Вечность».

Обнадеженные «добрыми вестями» из Киева молдавские власти оперативно ввели в стране режим ЧП. И это при том, что делегация Молдовы все еще находится в Москве, где ведет переговоры по газу, и они вовсе не зашли в тупик. Это признала премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет нового, окончательного соглашения или уверенности в том, что оно будет достигнуто в конечном итоге. “Газпром” заверил нас, что увеличит объёмы газа”», – сказала она.

Перед отъездом в Москву вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, с которым ранее отказался встречаться главе «Газпрома» Алексей Миллер, задиристо заявил, что не признает справедливой цену, предложенную российским монополистом – 790 долларов за тысячу кубометров.

«Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал — 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года — 280 долларов за тысячу кубометров», – смело заявил Спыну.

Эксперты полагали, что стороны договорятся на какую-то срединную цену, но в дело стремительно ворвалась Украина со своей «братской помощью». Молдавские СМИ уверено пишут о том, что ее помощь оценивается в 1200 долларов за тысячу кубометров. А ЧП было введено, чтобы ее не оглашать.

«Если кто-то подумал, что эти хорошие люди беспокоятся о стране, то сильно ошибся. На самом деле режим ЧП вводится для того, чтобы дать Правительству свободу действий для закупки газа из так называемых альтернативных источников, а на самом деле – для реализации коррупционных схем и откатов через посредников. Разумеется, эта власть не станет называть цену закупки газа. Очевидно, что цель этого проекта – получить доступ к бюджетным средствам», – написал в своем телеграм-канале политолог Эрнест Варданян.

Разумеется, сделка с Украиной прикрывается громкими заявлениями о том, что стыдно считать деньги, когда речь идет о суверенитете. Депутат от президентской партии PAS Ион Друцэ сравнил переговоры с «Газпромом» с атакой на Перл-Харбор.

«Вы импотенты. У вас одни провалы. Вы хотите покупать тот же российский газ, только в 2 раза дороже. Разницу в 500 $ c 1000 кубометров, в какой карман положите? В какой оффшор отправите? Для этого вы вводите ЧП? Будьте внимательны. Настанет день и за вами придут прокуроры», – бурно возражал ему оппозиционный депутат Василий Боля.

Но этот пыл растрачивался впустую. У президентской фракции большинство в молдавском парламенте, и введение ЧП было для нее рутинной процедурой. Под шум дискуссий об опасностях, грозящих стране, рядовые депутаты гоняли в игры на своих мобильниках, чтобы в нужный момент нажать нужную кнопку.

Сделкой с Украиной молдавский президент Майя Санду осуществляет свою давнюю мечту – отрезать от поставок российского газа Приднестровье, которое она ненавидит. До сих пор ее останавливал только тот факт, что на этом же газе работает Молдавская ГРЭС, снабжающая Молдову электроэнергией.

Но и тут «братская» Украина с удовольствием подставляет плечо с пользой для собственных олигархов. Сегодня Кулеба в Киеве заявил, что украинский бизнес «с удовольствием» будет поставлять энергию в Молдову. Речь скорее всего идет о компании ДТЭК Рината Ахметова. И опять же – наплевать, что Украина испытывает дефицит собственной генерации. В условиях ЧП, которое все спишет, поставки украинской электроэнергии могут оказаться очень выгодными для всех вовлеченных в сделку сторон.