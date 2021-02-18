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18.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина вместе с украинцами – готовое поле боя на случай «горячей» войны

Новости Украины

Россия и Запад могут перейти от конфронтации к горячей фазе конфликта, и это представляет проблему для Украины, поскольку та является готовым полем боя.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил глава ИА «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень не хотел бы, но эта опция может лежать где-то у кого-то на столе. Это логика войны – не конфронтации, как это раньше было, не экономической и военной конкуренции, как это раньше, это была другая история, которая имеет отношение к России. То, что я вижу сейчас – это переход от логики сдерживания, конфронтации и соперничества – к логике войны, пока мягкой, пока информационной, психологической и политической и так далее.

Но она не может такой быть долго, это неизбежно пойдет дальше. И у нас проблема, потому что мы – одна из точек, где эта конфронтация и так была раньше. Поэтому мы – готовое поле боя. Его не надо создавать, оно уже есть. Я уверен, что появятся новые какие-то еще участки в разных странах мира, разные горячие точки, это неизбежно.

И главное – думать о том, что мы будем делать в случае, если это в один прекрасный момент перейдет в горячую фазу, или в теплую, что ничего хорошего нам тоже не сулит», – сказал Александр Мартыненко.

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