Украина внесла в «чёрный список» сеть американских забегаловок. Что за этим стоит

Михаил Рябов.  
11.01.2024 17:53
  (Мск) , Москва
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Д.Б., Дзен, Санкции, Украина


Созданное по настоянию США «агентство Украины по предотвращению коррупции» внесло сеть ресторанов быстрого питания Subway в список «спонсоров войны». Туда входят компании, которые, несмотря на западные санкции, по-прежнему ведут бизнес в России. Это производители напитков PepsiCo Inc., табачники Philip Morris International Inc., рейтейлер Metro, бытовая химия от Procter & Gamble Co. и т.п.


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Subway вменяется также реклама продвигает свою деятельность через российские социальные сети и осуществляет доставку продукции через российские сервисы вроде «Яндекс.еда», подпадающие под санкции.

Subway в ответ заявила, что сеть из 550 ресторанов в России работает независимо от головной компании по франшизе. В западных соцсетях пользователи с желто-синими флажками на аватарках уже начали массово распространять призывы к бойкоту сети забегаловок.

Авторы канала «Медиатехнолог» считают, что сейчас украинские санкционные списки становятся инструментом конкурентной борьбы западных компаний: «Конкуренты пытаются друг другу подгадить и внести друг друга в списки хохлов».

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