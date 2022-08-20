Украина вновь атаковала штаб флота в Севастополе. ПВО работает и на Западе Крыма

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Новости Украины

Штаб Черноморского флота в Севастополе в очередной раз атаковал украинский беспилотник. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел сегодня в районе восьми утра. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил удар и сообщил, что жертв в результате атаки не было.

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«Как видите прилёт в крышу штаба БПЛА, серьёзных разрушений нет, но упорство этих укрорейховских дебилов поражает. Ещё раз! Всем, по возможности, необходимо быть дома в ближайший час», – написал Развожаев в своем блоге.

Атаку на штаб ЧФ с нескрываемой радостью в своем блоге высмеивает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко:

«Губернатор Севастополя заявил, что на крышу штаба прилетел беспилотник. Сбит не был. Жертв нет. А где знаменитое ПВО?? Что-то я не понимаю… Горит очень долго и большой столб дыма. Как хорошо просыпаться с такими новостями».

В соцсетях распространяеся видеоролик, на котором заметен летящий на низкой высоте БПЛА и слышны звуки выстрелов по нему. По информации Развожаева, беспилотник, все-таки, сбили, но уже на подлете к штабу:

«Отработал ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята».

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, России пора прекращать «топтаться на месте» в Донбассе и переходить к наступлению по всем участкам широкого фронта на Украине.

«Если говорить, основываясь на эмоциях, то хотелось бы дать сдачи или, по крайней мере, заявить о том, что мы будем действовать так, как американцы действовали на Балканах, в Белграде – разбомбили Генеральный штаб, включая несколько других зданий и телевидение. С другой стороны, какие-то показательные удары с нашей стороны однозначно могут быть интерпретированы как явная агрессия, что, с учетом состояния информационной среды на Западе вызовет антироссийскую вакханалию и стать аргументом для оказания еще большей военной и финансовой помощи киевскому режиму. Поэтому в данном случае необходимо действовать взвешенно… Я думаю, что мы должны ответить прекращением топтания на месте на линии Донбасса и задействовать свои силы на других участках многотысячно километрового фронта», – заявил Горбачев.

К радикализации российских ударов по Украине призывает и генерал Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников:

«Укры бьют по Севастополю, городу русской ратной славы и, не ошибусь, самому любимому нашим народом городу юга России. ПВО, слава Богу, работает. Но этого недостаточно. Ответом, который может отрезвить врага, должны быть удары по важным объектам в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Львове. И не одной ракетой в окрестностях, а ударами по конкретным целям».

Крымский блогер Александр Талипов отмечает, что, судя по кадрам беспилотника, он не способен был нести боезаряд, поэтому атака, скорее, была символической и психологической:

«Что характерно, размер беспилотника не позволяет нести хоть сколько-нибудь значимый запас взрывчатых веществ. Данные летательные аппараты не могут нанести критический вред объектам инфраструктуры. Это психологическая атака на жителей и гостей Крыма».

А вот известный военкор Дмитрий Стешин комментирует ситуацию крайне язвительно:

«Беспилотник во второй раз, цинично, атаковал штаб Черноморского флота. Очевидно, что некоторые роды войск не способны защитить даже сами себя и просто не соответствуют реалиям времени», – написал он в своем блоге.

Жители посёлка Гвардейское под Симферополе, где располагается военная авиабаза, также сообщают о взрыве, который произошёл около 9:40. Подробности пока неизвестны.

Очевидцы также публикуют фото, сделанные в Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил:

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».