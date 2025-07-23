Украина вновь бьет по транспортной инфраструктуре России

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Украинские дроны атаковали Россию. Всего, как сообщает МО РФ, над территорией страны в течение прошлой ночи было перехвачено и сбито 33 беспилотника.

БПЛА фиксировались над территорией Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

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«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы», – сообщил и.о. губерантора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в Новочеркасске ранены три человека.

«В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание, везде пожар оперативно потушен», – добавил глава региона.

В сети распространяются кадры пожара в Новочеркасске. Утверждается, что это район железнодорожного вокзала. Кроме того, некоторые паблики пишут, что была попытка атаковать местную ГРЭС. Кроме того, появился ролик, на котором местные жители самостоятельно тушат пожар в посадке.

Со стороны России массированной в сравнении с прежними днями атаки по Украине не было, но взрывы звучали в Кривом Роге.

«Ночью враг снова атаковал Украину ударными БПЛА. В нашей области силами ПВО было сбито 8 БПЛА. Но были и попадания шахедов в нашем городе. Повреждены предприятие, частные дома, 6 домов многоэтажной застройки, частное предприятие, учебное заведение, административное здание, церковь, спортивный комплекс, авто», – написал написал начальник криворожской военной администрации Юрий Вилкул.

Кроме того, воздушная тревога и взрывы были слышны в Николаевской, Черкасской и Сумской областях.