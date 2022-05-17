Украина вновь обстреляла территорию России

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ВСУ снова обстреляли соседнюю с Украиной территорию Белгородской области. В этот раз под обстрел попал приграничный поселок Середа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Гладкова, в результате обстрела пострадал местный житель.

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«Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Гладков.

Также губернатор сообщил о восстановлении домов в селе Солохи, которое ранее было обстреляно ВСУ, и посетил раненых в результате обстрелов.

«Осмотрел разрушенные дома в селе Солохи. В результате обстрела было повреждено 54 домовладения, школа, библиотека, ДК и магазин. Также повреждены 6 автомобилей. Подрядные организации уже приступили к восстановительным работам. Постараемся максимально быстро все восстановить. Никого не оставим в беде», – заверил чиновник.

Что касается пострадавших от обстрела, то ситуация следующая:

«Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы его спасти. Сегодня, сидя в палате, он улыбается. Сдержанно. По-мужски. Говорит, уже небольно. Второй мальчишка тоже идёт на поправку. Правда, по словам медиков, раны контузионные и будут долго заживать. Через месяц-полтора отправим их на восстановление в детские санатории, чтобы уже к школе были в строю. По пострадавшим взрослым. Всего поступило пять мужчин. Трое уже выписаны на амбулаторное долечивание, у них были осколочные ранения. Сейчас в больнице находятся двое пациентов, их состояние стабильное. Но ранения тяжёлые, поэтому восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме», – сообщил Гладков.

Кроме того, он сообщил о встрече с жителями одного из приграничных сел, которые после эвакуации вторую неделю живут в санатории.

«Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезем сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно», – написал Гладков в своем блоге.