Украина вновь отвергла любые предложения о мире, кроме капитуляции РФ

Анатолий Лапин.  
31.03.2023 13:48
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Американское и другое западное оружие якобы помогает Украине приблизить переговоры.

К такому выводу пришел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеб во время дискуссии, организованной английским Королевским институтом международных отношений (Chatham House), который называют конторой-прикрытием для британской разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское и другое западное оружие якобы помогает Украине приблизить переговоры. К такому выводу пришел...

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По мнению Кулебы, Киев отвергает любой другой дипломатический путь решения конфликта, кроме предложенного президентом Зеленским.

«Доставка оружия в Украину, чтобы обеспечить, чтоб Украина достигла момента, чтобы добраться до стола переговоров – это решается на поле боя. Это то, над чем мы сейчас работаем и наше видение, каким образом можно достичь мира. Оно сформулировано на саммите G-20. У нас есть дипломатическое предложение, но все, что Россия делает, говорит само за себя, что они не хотят путем дипломатии это решать, они хотят это решить на поле боя. И нам нужно защищать свою землю», – заявил Кулеба.

Руководитель киевской дипломатии в очередной раз попросился в НАТО, заявив, что членство Украины усилит Альянс.

«Лучшие гарантии безопасности – не для Украина, а для евроатлантического содружества – это полноправное членство Украины в НАТО, альтернативы этому нет. Есть единственное стратегическое реагирование – это полное членство Украины в ЕС и НАТО», – считает глава МИД Украины.

Напомним, так называемый «мирный план» от президента Украины Владимира Зеленского представляет собой условия для фактической капитуляции России. Он предусматривает возвращение к границам 1991 года, демилитаризацию и денуклеаризацию России, «суд над военными преступниками», «репарации на восстановление Украины» и не допускает иного варианта.

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