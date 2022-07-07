Украина вновь понесла потери на Змеином

07.07.2022  12:41 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина предприняла новую попытку десанта на остров Змеиный в Черном море. Однако, несмотря на отступление российского гарнизона, закрепиться украинским военным не удалось.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украина предприняла новую попытку десанта на остров Змеиный в Черном море. Однако, несмотря на...

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«Ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.

Самолетом ВКС России был немедленно нанесён удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена.

Оставшиеся в живых сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области», – говорится в сообщении.

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